Zaida Cantera, tras la decisión del juez Peinado de juzgar a Begoña Gómez: "El juez acabará en el banquillo por todo esto"

En Al Rojo Vivo debatieron la decisión del juez Juan Carlos Peinado de juzgar ante un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente, por presunta malversación de fondos públicos, generando gran controversia en el plató.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, ha generado intensa polémica y ha sido ampliamente debatida en Al Rojo Vivo.

El periodista Miguel Ángel Campos se ha mostrado sorprendido por la decisión pero tambien ha manifestado que " ve a Peinado muy consciente de que difícilmente se sostiene esta causa ante un tribunal profesional, ante una audiencia provincial. Lo que ya ocurrió en el Supremo, donde le tumbaron el intento de acusar al ministro Félix Bolaños, lo demuestra". Según Campos, el juez "ha empleado una ingeniería jurídica un tanto estrafalaria para poder alcanzar este objetivo".

Por su parte, la analista Zaida Cantera ha sido rotunda en el plató: "El juez Peinado acabará en el banquillo por esto".