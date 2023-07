El 28 de julio de 1989, Dionisio Rodríguez Martín, 'El Dioni', siendo jefe de custodia de un furgón blindado, aprovechó un descuido de sus compañeros de trabajo para ponerse al volante del vehículo y llevarse consigo casi 300 millones de pesetas (casi dos millones de euros en la actualidad). 34 años después, habiendo vivido toda una vida de excesos y tras cumplir su pena en prisión, publica un libro en el que cuenta cómo ocurrió todo lo relacionado con uno de los robos más importantes en la historia de España.

En Más Vale Tarde, 'El Dioni' ha insistido en que no sabe dónde están los millones que faltan (solo se recuperaron 175 millones de pesetas): "Dejé a tres amigos prácticamente todo el dinero. Solo me quedé con tres millones que convertí en dolares. Ahora vivo en un barrio modesto de Moratalaz, y todos saben que no soy un hombre adinerado". También en el programa el exvigilante de seguridad ha contado los motivos que le llevaron a cometer tal atraco.

"Yo llevaba 12 años siendo guardaespaldas de varios presidentes de bancos. Cuando me mandan a transportes blindados, la nómina, en vez de ser de 250.000 pelas, me la bajaron a 70.000. Me venían todos los vencimientos, del coche, del piso... y no lo podía pagar, y me agobió mucho". En concreto, se sintió verdaderamente indignado: "Después de dejarme la vida luchando contra el terrorismo, y en Madrid sobre todo, que eran bombazos, secuestros y asesinatos, dije: 'Me lo voy a cobrar'. Y ya que me lo cobro, que sea bien".

Con ese dinero, se marchó a Brasil, donde se compró un peluquín y se codeó con mucha gente famosa. No fue detenido hasta meses más tarde. "Siendo un trabajador normal, pensé que me gustaría hacer lo que hacen los ricos. Disfruté mejor de lo que disfruta un rico, porque estos no se gastan tanto dinero. Yo sabía que me iban a coger. Un trabajador desde los 14 años que por primera vez delinque no sabe ni robar. Yo no tenía ni idea, y como sabía que me iban a coger, iba a disfrutar".