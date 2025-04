El guiño de Miguel Ángel Ambrosio a Iñaki López: "Me he puesto esta camiseta porque te gusta, bribón"

Cristina Pardo e Iñaki López hacen un repaso, junto a Francisco Cacho, del tiempo en nuestro país en los próximos días. El meteorólogo de laSexta explica en el lugar donde más calor ha hecho estos días en en la zona cantábrica. "En San Sebastián se ha registrado la temperatura más alta del país con 28 grados", indica Cacho.

Mucha gente, como se puede ver en las imágenes, ha aprovechado para ir a la playa de la Concha a tomar el sol o darse un baño. "El puente ha empezado con buen tiempo y temperaturas de verano", añade el meteorólogo. Miguel Ángel Ambrosio conecta con Más Vale Tarde desde San Sebastián.

"Nos vamos con nuestro gondolero favorito", afirma Iñaki López, al ver el look que ha escogido el reportero. "Cómo te gusta Iñaki esta camiseta", responde Miguel Ángel, "me la he puesto porque te gusta, bribón". El reportero muestra la playa abarrotada.

Miguel Ángel indica que en la ciudad ya se pueden ver a los primeros turistas con sus maletas que han llegado para disfrutar del puente de mayo. Ambrosio indica que, a pesar de que en los próximos días es posible que llueva, se mantendrán las temperaturas agradables.