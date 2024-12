Gonzalo Miró reacciona al discurso creacionista de Mayor Oreja: "Es evidente que en la evolución positiva no cree"

Continúa coleando la cumbre antiabortista que tuvo lugar ayer en el Senado, así como las polémicas declaraciones de Jaime Mayor Oreja donde, además de comparar el aborto con la esclavitud, se mostró firme defensor del creacionismo frente a la teoría de la evolución.

"Mayor Oreja no representa a nadie en estos momentos más que a él mismo", comenta en el vídeo sobre estas líneas Mayte Alcaraz, que asegura que "no representa a la mayoría del centro derecha español y europeo". En este sentido, opina que "no se pueden equilibrar las creencias de cada uno con las evidencias científicas".

Para Gonzalo Miró "parece evidente que una persona que ha tenido cierta relevancia y cargos importantes en este país termine defendiendo estos discursos, en la evolución positiva no cree".