Así responde Page a la pregunta de si cree que Sánchez no sabía nada del 'caso Koldo': "Quiero creerle"

Emiliano García-Page ha estado en Al Rojo Vivo. Ha sido después del aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía y en pleno caso Koldo. El presidente de Castilla-La Mancha ha respondido, sobre esto último, a la pregunta de Antonio García Ferreras sobre si cree que Pedro Sánchez no sabía nada.

Después de estar más de 10 segundos pensando, Page ha respondido: "Sí, le quiero creer. Le quiero creer. Se lo está preguntando al que no sabe nada de verdad. Me han hecho tanta faena alguno de los que están ahí que es una ventaja llevarse mal con ellos porque no vienen a pedir ni comisiones ni contratos".

"Hay inseguridad en miles y miles de socialistas que quieren saber dónde va a terminar esto. No por las elecciones, que van a ser precipitadísimas. El problema está en a qué nos atenemos. Hemos defendido a todos los que ahora llamamos sinvergüenzas".

Y pone el foco en la figura de Koldo, de Ábalos y de Santos Cerdán: "Son los que hicieron posible que Sánchez llegara a donde ha llegado. Eran su núcleo duro. Quiero creer que no sabía nada, que te pueden engañar por 100 euros o por 100 millones, que la gente disimula mucho en tu presencia y te da una cara pero hay otra. Ponerme en que Sánchez lo sabe me llevaría a una desazón personal y política enorme".

En breve, un Comité Federal: "No creo que cierre una etapa. Me interesa más escuchar. Escuchar explicaciones y una pregunta. La de esto dónde acaba. La de dónde acaba el agujero que la izquierda no se puede permitir. Que no me digan que el PP ha robado más. No es eso. Yo no mido al PSOE por el listón del PP. No es cosa de ser un poco menos golfo que Bárcenas. Eso, a los que llevamos años en esto, no nos vale".

"Nosotros no jugamos en esa liga, y menos un Gobierno que llegó al poder por una moción de censura por un gran problema de corrupción del PP, que eso fue antes de ayer. Que hay mensajes de estos que son antes de todo. Por favor, la actitud normal es la de estar indignado. Y no hablamos de culpables, sino de responsables. Quiero ver en qué consiste asumir la responsabilidad", expresa Page.