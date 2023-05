El Banco Central Europeo (BCE) ha subido este jueves los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 3,75 %. El economista Gonzalo Bernardos considera esta decisión un error. Según ha señalado este jueves en Más Vale Tarde, el BCE "es muy malo, se equivoca siempre".

"No es que sea malo porque quiera serlo, sino porque no da más de sí", ha matizado el también profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Además, añade que el supervisor económico "siempre conduce por el retrovisor y hace que nos peguemos unas tortas espectaculares y no ha aprendido la lección".

A continuación, ha explicado que como "los tipos de interés han subido, las familias piden menos crédito y hay menos dinero en circulación". Las familias que están más "descansadas económicamente han amortizado las hipotecas". Todo esto ha provocado que haya "menos dinero y continuará habiendo menos dinero". Para el economista, la "inflación se controlará sola" como está pasando con el "precio de las materias primas y el petróleo".

En cuanto a cómo afectará a la economía española, Bernardos ha asegurado que "afectará poco" porque tenemos tres impulsores del PIB: turismo, los fondos europeos y el aumento de obras debido a que estamos en año electoral. Además, niega que estemos ante una crisis económica tal como ha señalado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Nada de nada. Vamos a seguir creciendo cerca del 2%".