Gonzalo Bernardos explica qué es una sociedad 'offshore' y por qué se elegiría Dubái para establecerla: "Allí miran para otro lado"

El profesor de Economía ha señalado que estas empresas se suelen poner "en territorios donde prácticamente no controlan el dinero y se pagan muy pocos o nada de impuestos".

Gonzalo Bernardos ha explicado en Más Vale Tarde qué es una empresa 'offshore'. "Yo soy un ciudadano español y por la razón que sea, cojo y pongo dinero en un sitio donde yo no resido. Eso es una sociedad offshore, porque, además, esa sociedad en ese país donde la he puesto no produce ni un bien ni un servicio; no hace nada, solo tiene un capital", ha explicado.

En este sentido, el profesor de Economía ha subrayado que "normalmente, tú no la pondrás en Alemania o en Francia, sino en un territorio donde prácticamente no te controlen el dinero que has puesto y donde pagues muy pocos o nada de impuestos".

Además de para ahorrar gran cantidad de impuestos, Bernardos ha señalado que el 'offshore' sirve "para ocultar el dinero". "Una cosa es que estoy pagando menos impuestos y otra es que estoy ocultando un dinero", ha aclarado, a lo que ha apostillado que "hay casos en los que no es técnicamente el concepto de 'offshore', pero se acerca mucho".

Así, ah puesto como ejemplo el caso de Apple en 2014, que "paga de impuestos de sociedades en Irlanda, 0,005%". "Sí tiene facturación en Irlanda, pero también tiene en España, en India y en otras partes de la Unión Europea. Y además, en estos países que no son Irlanda, cogen y facturan lo mínimo porque lo que están haciendo es coger y se llama técnicamente optimizar impuestos, pagar menos", ha contado, tras lo que ha apuntado que "no está haciendo nada ilegal Apple".

En lo referente a cuándo sería ilegal esa sociedad, el profesor ha declarado que es cuando "proviene de un pago por actividades delictivas". "Si tú has hecho una actividad delictiva y lo llevas a Dubái es porque aquí en España si lo traes te van a preguntar que de dónde viene el dinero, mientras que en otros territorios como Dubái, Islas Caimán, Seychelles o Bahamas miran para otro lado".

En este punto, el economista ha expresado que "los controles de capitales en España y en el conjunto de la Unión Europea son muy duros". "Un ejemplo es que si alguien compra un terreno p una casa en España y proviene el dinero del extranjero la cantidad de operaciones y justificaciones que tienes que dar por el procedimiento de evitar el blanqueo de capitales son tremendas, y te puedes llegar a pasar días, porque Europa no es un paraíso fiscal", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.