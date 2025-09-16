Ahora

"Debería estar fuera"

Wyoming, tras llamar el PP "gentuza" a los manifestantes de Madrid: "Es inadmisible, estamos tragando demasiado"

Wyoming analiza en Más Vale Tarde las polémicas declaraciones de Alfonso Serrano ante el micrófono de Andrea Ropero y afirma que lo que es violencia política es "insultar a la población por ejercer un derecho constitucional".

Wyoming analiza en Más Vale Tarde las polémicas declaraciones de Alfonso Serrano ante el micrófono de Andrea Ropero y afirma que lo que es violencia política es "insultar a la población por ejercer un derecho constitucional".

Más Vale Tarde conecta con El Gran Wyoming para analizar el momento de ayer en El Intermedio en el que Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, llamaba "gentuza" a los manifestantes propalestina ante Andrea Ropero.

Wyoming habla claro en el vídeo sobre estas líneas y asegura que las declaraciones de Serrano "son completamente inadmisibles": "Calificar de gentuza, desde un cargo público, a toda una parte de una población es absolutamente inadmisible".

El presentador considera que "estamos tragando demasiado", pues "ellos se saltan las líneas rojas y aquí damos todo por bueno". Como ejemplo, recuerda que ya hay "toda una masa instigada e instruida por el Partido Popular que grita 'Sánchez, hijo de puta'".

De vuelta a los bochornosos comentarios de Serrano, Wyoming explica que, según las encuestas, "el 82% de la población española está en contra de lo que está ocurriendo en Gaza" y "ahí hay muchos votantes del PP".

El mismo día que Feijóo habló de "violencia política" a las manifestaciones propalestina, Wyoming asegura que lo que es violencia política es "insultar de esa manera a la población por ejercer un derecho constitucional".

Por todo ello, considera que Serrano "no debería estar sentado en la Asamblea, debería estar fuera".

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza
  2. España decide no participar en Eurovisión si no se veta la presencia de Israel en el festival
  3. Trump asegura que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación cerca de Venezuela
  4. El juez Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general del Estado
  5. Muere el actor Robert Redford a los 89 años
  6. 'La Manada' de Castelldefels pacta hasta 8 años de cárcel (frente a los 53 años que les pedían) por violar en grupo a tres mujeres