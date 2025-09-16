Wyoming, tras llamar el PP "gentuza" a los manifestantes de Madrid: "Es inadmisible, estamos tragando demasiado"

Wyoming analiza en Más Vale Tarde las polémicas declaraciones de Alfonso Serrano ante el micrófono de Andrea Ropero y afirma que lo que es violencia política es "insultar a la población por ejercer un derecho constitucional".

Más Vale Tarde conecta con El Gran Wyoming para analizar el momento de ayer en El Intermedio en el que Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, llamaba "gentuza" a los manifestantes propalestina ante Andrea Ropero.

Wyoming habla claro en el vídeo sobre estas líneas y asegura que las declaraciones de Serrano "son completamente inadmisibles": "Calificar de gentuza, desde un cargo público, a toda una parte de una población es absolutamente inadmisible".

El presentador considera que "estamos tragando demasiado", pues "ellos se saltan las líneas rojas y aquí damos todo por bueno". Como ejemplo, recuerda que ya hay "toda una masa instigada e instruida por el Partido Popular que grita 'Sánchez, hijo de puta'".

De vuelta a los bochornosos comentarios de Serrano, Wyoming explica que, según las encuestas, "el 82% de la población española está en contra de lo que está ocurriendo en Gaza" y "ahí hay muchos votantes del PP".

El mismo día que Feijóo habló de "violencia política" a las manifestaciones propalestina, Wyoming asegura que lo que es violencia política es "insultar de esa manera a la población por ejercer un derecho constitucional".

Por todo ello, considera que Serrano "no debería estar sentado en la Asamblea, debería estar fuera".