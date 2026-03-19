Gonzalo Bernardos detalla el coste económico de la guerra de Irán: "En unos meses, puedes estar en una inflación del 6 o el 7%"

El economista indica que, si se destrozan instalaciones petrolíferas, se ve reducida la oferta de gas natural y petróleo lo que puede significar un aumento del coste de la electricidad y el transporte.

El conflicto de Irán ha entrado en un nuevo escenario y la guerra energética ha elevado el riesgo de crisis económica. Gonzalo Bernardos apunta que todavía no se puede hablar de crisis económica como tal, "pero tienes asegurado, si continuan los destrozos en instalaciones petrolíferas, es una reducción de la oferta de gas natural y de petróleo, y, por tanto, precios muy elevados".

"Si tienes precios muy elevados en la electricidad, en el transporte, tienes garantizado que, prácticamente, te va a subir todo", añade. El economista indica que si se miran otras crisis similares, "alucino que el Banco Central Europeo diga 2,6% porque en unos meses puedes estar en una inflación del 6 o del 7%".

Iñaki López señala que el hecho de que se destruyan instalaciones petrolíferas significa que, cuando la guerra acabe, "no va a volver el flujo de petróleo de forma normal, sino que hay que reparar antes todas las instalaciones dañadas". Esto implicaría que el precio seguiría siendo alto durante mucho tiempo.

El presentador señala que Bloomberg ha señalado que el barril de crudo podría tener un coste de 120 dólares durante seis meses, "como mínimo, para empezar a ver bajar otra vez los precios de la gasolina". "Es una posibilidad", señala Bernardos, "yo, por ejemplo, recuerdo que en 2008 el barril llegó a 147 dólares y aquello era en un escenario que íbamos para recesión".

El economista indica que, en ese momento, BCE "cometió uno de los errores mayores que se recuerdan: en lugar de bajar los tipos de interés se fijó en el petróleo y lo subió". "En este momento, coger y subir los tipos de interés significa ponerle coto a la inflación", explica, "y si le pongo coto a la inflación, le pongo coto a la pérdida de poder adquisitivo de las familias".

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