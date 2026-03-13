Gonzalo Bernardos da la clave para el final de la guerra en Oriente Medio: "Le está haciendo mucho daño a las familias de EEUU"

El economista, en Más Vale Tarde, ha afirmado que "cuanto más daño haga" el conflicto a la economía estadounidense "más cerca se estará del final". El precio de la gasolina, en ascenso.

Gonzalo Bernardos ha hablado en Más Vale Tarde de la subida de los combustibles después del estallido de la guerra en Oriente Medio. Después de que EEUU e Israel bombardeasen Teherán y de que Irán, en respuesta, haya bloqueado el Estrecho de Ormuz, lugar por donde pasaba el 20% del crudo mundial. El economista, en su intervención, ha dado la clave para que el conflicto esté cerca de su final.

Una que tiene que ver con la situación económica en Estados Unidos: "Esta guerra está haciéndole mucho daño a los consumidores de EEUU. Las familias van en coche a todos los lados porque allí el transporte por tren es minoritario. Es siempre por carretera y con coche. Y esa es la buena noticia. Cuanto más daño le haga a la economía estadounidense más cerca estaremos del final de la guerra".

Y también ha apuntado a Rusia: "Sí, es verdad, EEUU ha traicionado a Europa y a Rusia. Y sí, puede hacer que con su decisión el precio del petróleo, más que bajar, suba menos en los próximos días".

En ese sentido, ha apuntado en otra dirección aparte de a Trump: "Se le critica porque se basa en los intereses de Estados Unidos. ¿Y los alemanes? ¿Y los neerlandeses? ¿Y los franceses? ¿Por que no dijeron 'no' a comprar gas a Rusia? Porque no pueden soportar una recesión o permitir que los de Berlín o los de Hamburgo pasaran frío. Se puede criticar a Trump y también a la cobarde Europa".

Para concluir, Bernardos ha explicado el motivo por el que la gasolina ha subido más en España que en el resto de países europeos: "Porque no hay competencia. Esto no es nuevo. Ya pasó con Ucrania y lo vemos cada verano cuando todas suben los precios a pesar de que el crudo se mantenga igual".

"Hay algo fácil, que es reducir la distancia entre gasolineras y permitir que otras petroleras entren en España, pero no se quiere hacer", ha expuesto para terminar.

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