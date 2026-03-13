El almirante Garat ve en Ormuz "la mayor baza de Irán en la guerra": "EEUU podría dominarlo, pero tendrían muchas bajas"

En Más Vale Tarde, ha analizado la situación en Oriente Medio y considera que la guerra "está en fase de apertura". Afirma que los iraníes quieren que la comunidad internacional "sienta como propio el conflicto para ponerle fin".

El almirante Juan Rodríguez Garat ha estado en Más Vale Tarde para analizar la situación de la guerra en Oriente Medio. El conflicto, que alcanza su día 14 desde que el 28 de febrero EEUU e Israel bombardeasen Teherán, está "en la fase de apertura", según cuenta.

"La guerra va, por ahora, como estaba previsto. Hay un papel en los Estados mayores donde dicen qué objetivos han de batir. Estamos en la fase de la apertura. Está sucediendo lo planeado por ambos bandos", ha expuesto.

Y lo que ha sucedido en estos días es que Teherán está en llamas. Es que las alcantarillas de la capital de Irán han ardido tras el ataque al petróleo que ha hecho además que la ciudad viva bajo una nube tóxica. Además, Israel ha puesto el foco en Líbano, con bombardeos en el centro de Beirut que apenas suceden a un kilómetro de distancia del parlamento.

Irán, mientras, está atacando con fuerza a países como Kuwait y ha extendido las ofensivas a los lugares donde hay soldados de Estados Unidos.

"Desde que empezó el conflicto, se suceden los ataques para provocar efectos políticos. Son los que los dos bandos esperaban. Estados Unidos e Israel quieren debilitar al régimen de Irán y lo están logrando materialmente, pero siguen estando fuertes respondiendo a todos los ataques", cuenta el almirante.

Garat, en ese sentido, habla de la estrategia de Irán: "Quiere ampliar la zona de sufrimiento. Que sufra la comunidad internacional para que sienta como propia la guerra y la ponga fin".

En cuanto al armamento y la tecnología, el almirante lo tiene claro: "Irán no está a la altura de Estados Unidos y de Israel a nivel tecnológico. Su herramienta es el misil balístico, que vuela fuera de la atmósfera. Los drones los está usando para el Estrecho de Ormuz".

Lugar que para él es clave: "Sería posible ocupar Kharg, pero es en Ormuz donde Irán se juega su mejor baza en la guerra. Donde se pierden los millones de barriles de petróleo que la comunidad internacional necesita para que la gasolina no esté tan cara".

"Es posible que EEUU haga algo. Podría dominarlo, pero la operación tendría muchas bajas. La gran ventaja que tienen es la tecnología, que da el plus de la distancia. Pero si uno se ve obligado a entrar en Ormuz ya no está tan seguro y las bajas aumentan. Son riesgos importantes", ha expuesto para concluir.

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