Francisco Cacho adelanta qué tiempo hará en el puente de mayo: "El miércoles llega una borrasca por el oeste"

El meteorólogo de laSexta explica que aunque el lunes y el martes hará sol, una nueva borrasca, que, por el momento, no ha sido bautizada, dejará lluvia en toda la zona oeste del país.

Francisco Cacho visita Más Vale Tarde para hacer un repaso de la previsión meteorológica de los próximos días. Iñaki López le ha pedido que adelante que tiempo hará la próxima semana aunque quiere saber, especialmente, si habrá buen clima durante el puente de mayo.

"Cuatro titulares", anuncia el meteorólogo de laSexta, "lunes y martes va a hacer sol y calor en casi toda España". "Ya, justo lo que hubiéramos deseado para el fin de semana nos cae lunes y martes", apunta Iñaki, "iremos a trabajar con alegría".

El presentador insiste en conocer el tiempo que hará en el puente. "A partir del miércoles va a llegar una borrasca por el oeste y parece que nos va a dejar lluvias de cara al puente, sobre todo va a llover más en Galicia, Extremadura, Castilla y León y el oeste de Andalucía", comenta Cacho.

El meteorólogo indica que donde menos lloverá será en la zona del Mediterráneo. "Quedan muchos días y puede cambiar", añade Francisco. "Lo has dicho como si fueran tres puntos y me has hablado del 60% de la península", se lamenta Iñaki.