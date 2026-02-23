Final feliz para Punch, el mono más viral del mundo: "Pasa menos tiempo con el peluche e interactúa más con los otros monos"

Más Vale Tarde analiza la historia de Punch, un macaco de un zoo japonés que, tras ser rechazado por su madre y el resto de la manada, encontró apoyo en un orangután de peluche. Ahora, parece que ha empezado a socializar con sus congéneres.

Punch, un macaco que nació en el zoo de Ichikawa, se ha convertido en uno de los animales más conocidos del mundo. Su madre lo rechazó al nacer, posiblemente por el estrés del excesivo calor y por ser madre primeriza. También lo hicieron el resto de sus congéneres.

Finalmente, 'Punch' se hizo inseparable de un orangután de peluche que le sirvió de apoyo y ahora parece que su historia tendrá final feliz, porque ha empezado a socializar con el resto de monos.

"Últimamente pasa menos tiempo con el peluche y cada día interactúa un poco más con los otros monos", afirman sus cuidadores.

Su historia se ha convertido en viral, hasta el punto de que el peluche en cuestión ya está agotado en países como Estados Unidos o el propio Japón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.