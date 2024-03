El director de 'El Orden Mundial', Fernando Arancón, ha analizado este jueves en Al Rojo Vivo las últimas declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de las declaraciones en las que descartaba atacar otro país más allá de Ucrania, así como la situación de Europa ante esta posibilidad.

Sobre las declaraciones que llegan desde Rusia ha recordado que "días antes de invadir Ucrania" en 2022 aseguraba tanto el presidente como otros miembros del Kremlin que no entrarían en su país vecino, que lleva ya dos años sufriendo ataques continuos. De hecho, llegaron a decir que esa posibilidad "era una paranoia de Occidente". "No se les puede creer, nunca han sido confiables, ni transparentes", ha asegurado Arancón para más tarde concluir que "hablan sus actos y no sus palabras".

De esta manera, ha enfatizado en que "Europa no es que tenga un mal plan" sino que directamente no tiene una hoja de ruta, cuestión sobre la que ha considerado que la Unión Europea debe "ser consciente de que hay que intentar anticiparse". Y aunque no se atreve a vaticinar un momento en el que pueda darse una agresión por parte de Rusia la posibilidad existe "en un futuro más o menos lejano".

En esta línea, ha insistido en que "los 27 socios -Estados- [que conforman la UE] tienen que ponerse de acuerdo" con el fin de establecer un plan "rápido, flexible y relativamente barato" ya que "en noviembre se presenta un horizonte con nubarrones" si Donald Trump consigue volver a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos.