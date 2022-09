Más Vale Tarde conecta con María Eugenia Yagüe para valorar la decisión de Juan Carlos I y la reina Sofía de asistir al funeral de la reina Isabel II. La periodista asegura que "han tardado bastante en Zarzuela en confirmar que los reyes eméritos irían a Londres", si bien considera que "hay razones muy de peso para invitar al rey Juan Carlos: una que invitan a ex jefes de Estado y el lo es y la segunda, que es un pariente muy cercano con trato muy cercano con la reina".

Yagüe también recuerda que "Corinna Larsen ha pedido lejanía de Juan Carlos" debido a la demanda que tiene pendiente y por la que "pide que esté a 150 metros de distancia", aunque, señala, "los abogados han dicho que de momento no hay una resolución y puede ir a Londres tranquilamente".

Si bien comenta que no se verá juntos a Felipe VI y su padre debido a que el protocolo con jefes de Estado y ex jefes de Estado es distinto, Yagüe señala que "sería tremendo que no se saludaran". "Las relaciones en esta familia son muy raras y un poquito extremas", opina la periodista. Sobre si la familia real británica es consciente de la posible incomodidad de esta invitación para Zarzuela, Yagüe afirma que "no tenían más remedio", pues "impedirle ir a Londres habría sido mucho más llamativo que el hecho de que vaya". La entrevista al competo, en el vídeo sobre estas líneas.