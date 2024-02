Familiares de los narcotraficantes encarcelados por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate han cargado contra los medios de comunicación: "Habéis enseñado su cara en el TikTok, habéis enseñado su cara en todas las noticias, tienen hijas, van a la escuela, la gente les dice 'tu padre es un asesino', cuando su padre no es ningún asesino", reprochaba una mujer.

"Ellos no son asesinos, ellos se buscan la vida, ellos no son asesinos", gritaba otra persona, mientras que la primera mujer argumentaba: "Si tú dices, me han cogido encima de una goma, pues yo me lo como, o si yo he cogido y he matado a esos dos guardias, yo me lo como, como lo he hecho, pero si no lo he hecho, no me lo voy a comer". "Esto no es justicia", coreaban, tal y como puede verse en el vídeo.