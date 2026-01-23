Raúl Esteban, jefe de Emergencias, sobre el rescate en Adamuz: "No falló nada; llegan a un caos donde no saben si es uno, dos, o tres trenes"

El jefe de Emergencias y Protección Civil de Móstoles ha dado su punto de vista acerca de las labores realizadas por los equipos de rescate y sanitarios en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba.

El jefe de Emergencias y Protección Civil de Móstoles, Raúl Esteban, ha dado su opinión, basándose en su experiencia profesional, acerca de que los servicios de emergencia tardaran una hora en atender a los pasajeros del Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba). En este sentido ha expresado que sus compañeros llegaron a "un caos" y lo que hicieron fue "actuar con las primeras víctimas que se van encontrando". "Yo creo que no falló nada", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que los efectivos que llegaron primero al lugar de los hechos no tenían "una capacidad importante" para poder ayudar a las víctimas, puesto que eran un "Guardia Civil de tráfico rural que va en zapatos, no lleva unas botas adecuadas" y unos recursos sanitarios limitados, puesto que en Córdoba "solo hay tres Uvis móviles". "Llegan a un caos donde ven un tren que no saben si es uno, dos o tres, no tienen ni idea", ha agregado.

Por su parte, el presentador Iñaki López ha expresado que, desde su punto de vista, "los equipos de emergencia trabajaron estupendamente con la información que tenían". "El problema es que Adif sabía a las 19:49 horas que había habido un accidente en una Alvia porque había hablado con la interventora, pero, sin embargo, los guardias civiles que estaban a las 20:15 horas en el lugar del accidente no lo sabían. La información o no se transmitió o no se transmitió correctamente o algo ocurrió", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.