El experto energético Manuel Amate explica por qué debemos bajar el general de corte del cuadro eléctrico en un apagón

El pasado lunes, un apagón dejó a la península sin corriente eléctrica. Este tipo de sucesos pueden provocar daños en nuestros electrodomésticos, por ello Más Vale Tarde conecta con el experto energético Manuel Amate para saber qué hacer ante un suceso de ese tipo.

Amate indica que es algo que puede ocurrir. "He tenido casos en donde me han llamado y me han dicho que, cuando restablecieron la luz eléctrica, no funcionaba el frigorífico", explica. El experto indica que eso se debe a que llega una sobretensión que daña el aparato para siempre.

El experto recomienda que, ante un apagón, se debe "bajar el general de corte del cuadro eléctrico". Esto hace que al volver la luz no llega una sobretensión. "Si tenemos mucha generación y no hay consumo llegan unos picos de tensión muy elevados", añade, "entonces la electrónica más sensible del hogar puede averiarse". Al confirmar que en el exterior hay luz, se debe subir ese general de corte porque "esa sobretensión se ha estabilizado".

Muchas personas recurren a protectores de tensión para evitar ese tipo de averías. Amate explica que este tipo dispositivos "protegen toda la instalación de un pico de tensión o de una infratensión". El experto expone que los protectores "corta la instalación eléctrica de todos los consumos y así nos protege". "Es fundamental y obligatorio en las instalaciones nuevas", añade, "su valor no supera los 100 euros".