El arquitecto Manuel Clavel recuerda cómo fue su conversación con Jeffrey Epstein: "Me invitó a sus islas"

El pederasta contactó con este arquitecto español para que reformara dos de sus casas situadas en sus islas del Caribe. Tan solo un mes después, el magnate fue detenido y, por ese motivo, no se llevó a cabo el proyecto.

La semana pasada la Casa Blanca desclasificaba nuevos documentos del caso Epstein. Tras la publicación estos, como señala Cristina Pardo, se ha podido saber que Jeffrey Epstein quiso reformar dos de sus casas situada en el Caribe y que, para ello, contactó con un arquitecto español: Manuel Clavel Rojo. Más Vale Tarde conecta con el arquitecto.

El arquitecto expone que la información publicada por el diario 'ABC' es totalmente cierta. El pederasta señala que contacto con su estudio ya que ellos llevan a cabo muchos proyectos por todo Estados Unidos y tienen clientes "importantes". "Él es quien quiere conocerme", explica, "y lo primero que te llama la atención es que era una persona encantadora, muy educado".

Clavel explica que estuvieron hablando bastante tiempo y, como señala, "la fachada que te daba nada te podía hacer pensar que estamos delante de uno de los depredadores de la historia reciente". El arquitecto señala que Epstein "no tenía muy claro qué hacer" en sus casas y que llegó a invitarle a las mismas para que las viera, pero él estaba en Madrid.

Tan solo un mes después de esa conversación, el magnate fue detenido. Clavel se enteró de la detención un tiempo después, cuando se publicó un documental en Netflix sobre el tema.

