Agosto se despide con un nuevo récord en lo que respecta a la factura de la luz, la segunda más cara de la historia con un precio medio de 130€. Sin embargo, este dato habría sido mucho peor de no haber estado vigente la "excepción ibérica".

Más Vale Tarde ha hablado con Enrique García, portavoz de la OCU, que ha explicado cuánto dinero nos hemos ahorrado con este tope al precio del gas que, de no haber existido, habría hecho que la factura de la luz de agosto "hubiera sido la más cara de la historia": "La excepción ibérica sirve para evitar grandes facturas, pero no baja sustancialmente el precio de la luz", asegura.

García también ha valorado algunas ofertas de comercializadoras del mercado libre, de las que dice "no son transparentes": "No están trasladando al consumidor exactamente la compensación del tope del gas ni su principal beneficio, que es reducir el coste de la electricidad", comenta.

"En España tenemos los precios mayoristas más bajos de Europa, porque por ese tope estamos pagando el gas a 40 euros y no a 260 como está el mercado", afirma el portavoz de al OCU, que señala que "esto debería tener precios más bajos en los contratos y de momento no se está viendo". Su análisis, en el que también denuncia que "no hay transparencia a la hora de renovar los contratos", en el vídeo sobre estas líneas.