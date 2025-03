Un espontáneo se cuela en la conexión desde El Vaticano con Javier Martínez-Brocal: "Perdón, amigo"

La salud del papa Francisco sigue generando preocupación. Como expone Cristina Pardo, "en las últimas horas el Vaticano ha hecho público un audio en el que el pontífice agradece los rezos por él pero en el que se percibe su debilidad". Más Vale Tarde conecta con Javier Martínez-Brocal que, desde Roma, da la última hora del estado del papa.

El corresponsal apunta a que han avisado de que "no va haber boletines médicos pero no que no va a haber información". Brocal añade que el portavoz del Vaticano ha expuesto que no se darán datos médicos pero sí que cada día se explicará cuál es la situación del papa y que si hubiera algo urgente se comunicaría.

Mientras el periodista está desarrollando la información, un señor se cuela en el plano de la cámara y Martínez-Brocal le dice "perdón, amigo", intentando que se aparte. Pero, el hombre, en lugar de eso, comienza a hablar frente a la cámara y a gesticular.

Cristina Pardo intenta continuar con la conexión mientras el corresponsal tiene que pedir varias veces a ese espontáneo que le permita continuar con su trabajo. Sobre el audio del papa, Brocal explica que se ha publicado el audio debido a las noticias falsas que se estaban compartiendo sobre el pontífice y que, además, ha sido una decisión del papa el publicarlo.

"Brocal, te dejamos con este nuevo amigo, que te sea leve y puedas escapar pronto", le dice Iñaki para despedir la conexión. Como se puede ver en las imágenes, el corresponsal sigue acompañado por ese señor, que sonríe ante la cámara. "Vamos a ver lo que pasa que esto es imprevisible", se despide el periodista.