La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo tuvo muchos momentos señalados. Uno de los más comentados ha sido el tocado que eligió Esperanza Aguirre para acudir al enlace del alcalde de Madrid, una prenda que era de su madre, según cuenta a Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale tarde.

"No ha gustado mucho", lamenta la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que ha comentado -entre dificultades por un catarro- los motivos que le llevaron a elegir ese tocado. "Lo vi en una foto de la boda de una sobrina. Qué bien, color colar, beige y blanco, este me va fenomenal. Y me lo plantifiqué", bromea.

Aguirre reconoce que su madre estaba "estupenda" con ese tocado, pero ella "no estaba tan bien" para la boda de Almeida. Sobre el reciclaje de ropa para ocasiones como esta boda, Aguirre admite que le "chocó" ver que la mujer de Boris Johnson comprase el traje de su boda de segunda mano.