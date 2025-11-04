Benjamín Prado responde al novio de Ayuso: "A González Amador lo ha matado fuego amigo, el de Miguel Ángel Rodríguez"

Benjamín Prado hace en este vídeo varias reflexiones sobre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la declaración del novio de Ayuso, Alberto González Amador: "¿Se puede mentir tan descaradamente en sede judicial?".

En la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado han declarado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, y Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

González Amador ha acusado a Álvaro García Ortiz de haberlo "matado públicamente", mientras que M.Á.R. ha vuelto a relatar cómo difundió el bulo de que era Hacienda quien había ofrecido un acuerdo a González Amador y ha arremetido contra los medios de comunicación de izquierdas.

Ayuso, por su parte, era más cauta hoy en su defensa de su pareja y se limitaba a decir que "hay que dejar que el tribunal haga su trabajo".

"Si hubiera empezado por ahí le habría ahorrado algunos problemas a su pareja", comenta Benjamín Prado, que hace varias reflexiones sobre el caso de presunta revelación de secretos por parte de García Ortiz.

La primera es si "puede revelarse algo que es un secreto a voces", en referencia a los periodistas que aseguran que tenían el correo de González Amador y cuyos testimonios el juez ha decidido no tener en cuenta.

También opina que "a González Amador le ha matado fuego amigo, el de Miguel Ángel Rodríguez" y se pregunta "si se puede negociar a la vez que no se reconoce una deuda con Hacienda" o "si se puede mentir tan descaradamente en sede judicial".

