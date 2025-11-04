Lágrimas, respeto… y silencio: PP y Vox no aplauden a las víctimas de la DANA en el Congreso

Los detalles Las víctimas de la DANA han emocionado al Congreso con sus testimonios entre lágrimas y reproches, pero el gesto final lo ha cambiado todo: los diputados del PP y Vox no han aplaudido, un silencio que ha indignado a Rufián y al resto de grupos.

Las víctimas de la DANA han comparecido en el Congreso para relatar su dolor ante la comisión que investiga la tragedia. Su testimonio conmovió al hemiciclo, pero los diputados del PP y Vox no las aplaudieron, aprovecharon para culpar al Gobierno central.

No han ido a hacer política. Han ido a contar su dolor. Las víctimas de la DANA han comparecido este martes en el Congreso ante la comisión que investiga la gestión de aquella tragedia. Lo han hecho con la voz temblando y los recuerdos aún frescos del peor día de sus vidas. En la sala, silencio absoluto. Muchos diputados contenían las lágrimas. Pero al final, cuando las víctimas terminaron, ha llegado una imagen que lo ha cambiado todo: los diputados del PP y de Vox no han aplaudido.

El gesto —o más bien la falta de él— ha sorprendido a todos. En las bancadas de la derecha, solo silencio. Ni un gesto de apoyo, ni un aplauso. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha tardado en señalarlo: "Ni siquiera les aplauden. Bastante incompatible con esa petición de humanidad", ha dicho con evidente indignación.

Tras sus palabras, apenas una reacción: el portavoz del PP ha dado unas tímidas palmadas sobre la mesa, y el de Vox, directamente, se ha limitado a murmurar entre los suyos. Una escena fría, incómoda, que ha contrastado con la emoción del resto del hemiciclo.

Y eso que el ambiente, hasta ese momento, había sido de respeto. Pero la política no ha tardado en colarse entre los testimonios. Vox ha aprovechado su turno para cargar contra el Gobierno central. "Es responsable el Gobierno de España, que abandonó a los valencianos a su suerte. Inacción fruto de un sucio cálculo político", ha dicho Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox.

El PP también ha querido deslizar su mensaje, aunque de forma más contenida. "Deber moral por parte de todas las administraciones sin excepción", ha afirmado César Sánchez Pérez.

Pero las víctimas han respondido sin rodeos. "El Gobierno de España, con las muertes, no ha tenido absolutamente nada que ver. Todo es mejorable, evidentemente", ha replicado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA.

La mayoría de asociaciones y partidos han coincidido en lo mismo: la negligencia estuvo en la Generalitat Valenciana. "Las familias que les han votado a ustedes están muchísimo peor que las que no les han votado", ha dicho Álvarez, mirando directamente a los diputados del PP. Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29O, ha añadido: "Señalamos también a su partido a nivel nacional por mantener en el cargo a Mazón, por sostenerlo".

Desde Sumar, el diputado Nahuel González ha reclamado un gesto que tampoco ha llegado: "Es evidente que el señor Sánchez no es igual de responsable que el señor Mazón. Lo que no puedo entender es cómo el señor Sánchez hoy aquí no pide perdón". Un perdón que, al menos por parte del PP, sigue sin aparecer.

Y mientras dentro del Congreso el respeto parecía ser la norma, fuera volvía la polémica. El gerente del PP en Valencia publicaba en redes un mensaje dirigido a Rosa Álvarez: "Ay, Rosa, que poco queda para verte con sueldo del PSOE. Qué engañados tienes a muchos... pero no a todos". Ella, ya en Al Rojo Vivo, respondió: "Lo piensan, pero no me conocen lo más mínimo".

El autor del mensaje sería, según distintas fuentes, una persona de máxima confianza de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del PP. Un nuevo frente que añade más tensión a una comisión que, entre lágrimas y silencios, dejó una imagen difícil de olvidar: las víctimas hablando... y algunos diputados sin aplaudir.

Por la tarde, la comisión ha continuado, y Rufián ha vuelto a intervenir con más dureza: "Quiero agradecer el testimonio. Es la quinta persona que pasa por aquí y señala el hecho de que no estamos hablando de un accidente ni de un castigo divino. Su sobrino, a las 16:30 de la tarde, estaba en el colegio porque unos inútiles no fueron capaces de avisar a su pueblo de que no debía haber colegio", ha dicho el portavoz de ERC, visiblemente alterado.

"Es la quinta persona que no se lleva ni un solo aplauso de esta gente. Esto debe ser una orden de partido. Tienen dos órdenes: perfil bajo y no aplaudir", ha añadido.

Y ha ido aún más allá: "Porque si luego salen aplaudiéndolos... saben ellos perfectamente que Mazón es un inútil—no hace falta acabar—. El señor Mazón no sigue presidiendo la comunidad autónoma porque le perjudica en las encuestas a Feijóo".

