El audio en el que Koldo agradece al ministro Torres "su implicación personal": "Me vas a tener para lo que te salga de los cojones"

Los detalles El informe de la UCO recopila mensajes entre Torres y Koldo que reflejan el empeño del entonces presidente de Canarias para que se pagara a una de las empresas vinculadas a la trama.

El informe de la UCO revela conversaciones de Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, con Koldo García, mostrando su interés en pagar a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, por material sanitario durante la pandemia. Los mensajes también reflejan sus diferencias con Salvador Illa y problemas con los pagos de mascarillas, que llevaron al asesor de Ábalos a contactar con Torres. El 14 de agosto de 2020, Torres aseguró que se estaban realizando trámites para el pago inmediato. Koldo agradeció su implicación, destacando problemas generados por protocolos normales. Óscar Puente expresó su apoyo a Torres en redes sociales.

El informe de la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) desvela las conversaciones que Ángel Víctor Torres mantuvo con Koldo García. Unos mensajes que reflejan cómo el entonces presidente de Canarias puso mucho interés en que se pagara a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, por la compra de material sanitario durante la pandemia.

Además, muestran cómo se desahogaba con el que fuera asesor de José Luis Ábalos sobre sus diferencias con Salvador Illa.

Entre estas conversaciones, también hay varios audios sobre las gestiones para la compra de mascarillas, en la que hubo problemas con los pagos, lo que llevó al que era asesor de Ábalos a contactar con Torres para que reclamara que se abonaran.

Torres envió un audio a Koldo el 14 de agosto de 2020 en el que le decía que "la orden del consejero se firmó el martes por la tarde... de ingreso" para que "se pague con carácter inmediato".

"Y con respecto al resto se están haciendo ya todos los trámites últimos para ya poder abonarlo. Yo la semana que viene estaré. Yo mañana tengo que ir a Tenerife y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado con todo el desarrollo del mismo", añadió.

El entonces presidente de Canarias dijo que quería que "se pague ya de una vez, todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta todo lo que ha recibido Canarias, para ver quién es el que ha estado desde dentro torpedeando, retrasando y demás".

Como respuesta, Koldo le aseguró que agradecía "muchísimo todo" lo que había hecho porque era "el único que lo ha movido, aparte de Antonio con sus limitaciones, que se ha portado excelentemente con mi persona".

"Pero sí reconozco que esto ha generado un problema, porque esto ha sido una tontería que trasmiten unos protocolos que son normales en cualquier sitio y ha generado un problema de que yo había dado mi palabra con unas personas que se habían portado muy bien tanto con Puertos del Estado, con Adif, con Defensa, con Interior, con Baleares. Con todos los sitios donde los hemos mandado, los tíos han cumplido", agregó.

Koldo afirmó que le habían pedido "ayuda" con Canarias por el "problema" de los pagos pendientes y se le habían "echado encima". "Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones y eso sí que cumplo", expresó.

Puente reacciona a los desvelos de Torres para que se pagara a la trama Koldo

Tras darse a conocer los nuevos datos sobre el informe de la UCO, Óscar Puente ha publicado un tuit en el que ha querido reflejar su apoyo a Torres y su actitud en ese momento.

"Un presidente de una comunidad que se interesa porque a una empresa con la que ha contratado se le pague lo que se le debe. Yo creo que este es un caso único y sin precedentes en la historia de España y si me apuran, de la humanidad", ha escrito en sus redes sociales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.