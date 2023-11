En Más Vale Tarde hemos tirado de hemeroteca para analizar el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC. Y es que no hace demasiado tiempo, ministros socialistas aseguraban que ninguno de los puntos del pacto podía llevarse a cabo, como la transferencia de los trenes de Cercanías, incluidos vagones, máquinas y vías, y también la quita de la deuda. "Esto era imposible hasta hace poco", ha señalado Iñaki López en Más Vale Tarde.

Así, hemos retrocedido que hace un año, en concreto el 14 de octubre de 2022, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, declaró que era prácticamente imposible que se hiciera esa transferencia en cuanto a los rodalies: "Eso no es posible, eso no es legal; no se puede hacer la transferencia de la infraestructura, por lo que lo que ustedes hacen es confundir a la ciudadanía a propósito".

Sin embargo, no era lo único que decían que no se podía hacer. Y es que hace solo cinco días le preguntaban en la 'SER' de Galicia a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las críticas que se pudieran hacer por la quita de la deuda, y dijo que eso tampoco se podía hacer. "Se lo inventan; lo curioso es que las comunidades del PP se inventan las cuestiones y, de pronto, empiezan a especular y dicen: 'No vamos a tolerar'. Oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar".