Yolanda Díaz, diputada de Unidas Podemos-Galicia en Común, asegura que estudiarán la última propuesta hecha por el PSOE "con rigor y seriedad".

En el 'Programa Común Progrestsita' presentado por los socialistas se recogen 300 medias. Algunas de ellas, indica Díaz les han resultado "interesantes", otras, "ya estaban contempladas en el anterior acuerdo presupuestario", y otras, "ya estaban aprobadas en el Consejo de Ministros".

La diputada asegura que en el partido las acogen "con buena sinfonía", pero insiste: "Hay que negociar de forma integral, un acuerdo de gobierno para cuatro años y un ejecutivo con presencia de Unidas Podemos". Así, dice Díaz, "es como se hace en Europa y como se hace en democracia cuando el electorado te ha alejado de la mayoría absoluta".

Preguntada por si la formación que lidera Pablo Iglesias se equivocó al no aceptar la propuesta lanzada por Pedro Sánchez antes de la investidura fallida, Díaz responde con firmeza: "Se ha equivocado Sánchez cuando nos ha metido en una negociación a tan solo 48 horas". Y apunta: "Aceptar tres ministerios sin competencia y una vicepresidenta simbólica sería un grave error porque no podríamos hacer nada y la ciudadanía no nos entendería".

Por ello, cuenta que se abstuvieron para negociar: "Hemos trabajado todo agosto, con una propuesta y un equipo de negociación elegido desde hace días".

Si bien ya sabemos que finalmente estos equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos se reunirán el próximo jueves 5 de septiembre, lo que no aclaran los de podemos es si iremos alecciones si no hay gobierno con presencia de Unidas Podemos. "Eso hay que preguntárselo a Sánchez. El que se ha presentado como candidato a la investidura y fracasó es él, solo consiguió un voto", apunta Díaz.

"Es anómalo que alguien que quiere ser refrendado como presidente del Gobierno no ha haya hablado ni con Unidas Podemos ni con nadie de las organizaciones que hemos hecho posible sacar al PP, el partido de la corrupción, de la Moncloa", lamenta la política, que critica que el PSOE esté dando a entender que "quiere la repetición electoral".

La condición que ponen ahora es la de una "negociación integral": "No es una exigencia, es la negociación que queda pendiente en nuestro país".

"No sabemos si quieren derogar la reforma laboral o bajar el precio de la luz... seríamos irresponsables si le damos el Gobierno a Sánchez hoy", concluye la diputada.