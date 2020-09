Madrid ha iniciado este lunes 14 días de restricciones en 37 zonas de la comunidad, que afectan especialmente a distritos del sur de la capital. Flora Espejo, enfermera del Centro de Salud de Buenos Aires, en el barrio de Vallecas, ha explicado en Más Vale Tarde que a pesar de las nuevas medidas la atención primaria "sigue sin profesionales".

"De los seis médicos que tiene que haber solo hay dos en plantilla, un suplente y una residente. En enfermería tenemos más suplentes, pero estamos bajo mínimos", ha explicado, sobre la situación de su centro de trabajo. Así, asegura que "falta la mitad de la plantilla".

Una situación, la de falta de médicos en Madrid, que ha puesto de manifiesto la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "No hay médicos suficientes", ha reconocido en rueda de prensa.

Ante estas declaraciones, Espejo ha recalcado que "Ayuso ha dejado de lado el decir que las políticas que tiene en contratación son muy malas".

Muchos médicos de Madrid se han ido a otras comunidades porque la no incertidumbre ha sido mejor, con contratos más largos", asegura la enfermera. Y añade: "No hay médicos ni enfermeras, pero no lo ha promocionado desde la gestión pública".

Por otro lado, Espejo ha querido señalar que las condiciones del centro de salud en el que trabaja no son las adecuadas para tratar a todos los pacientes: "Se atiende en la calle porque dentro del centro de salud no hay la separación necesaria", ha indicado.

También tienen un túnel de aislamiento para pacientes con coronavirus hecho con bolsas de basura, denuncia la enfermera.