Beatriz Sánchez ha intervenido en Más Vale Tarde para denunciar públicamente el error que cometió el Summa 112 de Madrid, servicio al que llamó de urgencia para avisar de que su madre se encontraba muy mal y que no envió una ambulancia hasta pasados 13 minutos porque confundió a esta mujer con otra que se encontraba en situación terminal, en cuidados paliativos. Esto provocó que, finalmente, la madre de Beatriz muriera.

Desde el Summa 112 han reconocido que fue un error de "unos minutos", pero cree que "de ese retraso no se puede inferir el fallecimiento", pues consideran "imposible predecir cuál habría sido el resultado final si la ambulancia hubiera sido enviada en el primer momento". Una explicación que no convence nada a Beatriz: "Desde que la mandan hasta que llegan, son seis minutos. Yo creo que podrían haber salvado a mi madre, pero tardaron 18 minutos".

"Yo no puedo saber si el resultado habría sido igual o si mi madre estaría aquí, pero ellos tampoco pueden saberlo", ha criticado la afectada, que ha reconocido que el tiempo que estuvo esperando a la ambulancia se le hizo "eterno": "No sabía si irme corriendo, buscar la ambulancia y traerla, o llamar, llamar y llamar. Para mí no fueron minutos, sino horas. Sentía impotencia y no sabía qué hacer. Mi madre estaba operada del corazón desde hace diez años, pero iba a sus revisiones y estaba bien".

¿Alguien del Summa se puso en contacto con ella después de lo sucedido para dar explicaciones o pedir disculpas? Beatriz lo niega: "A mí no me ha llamado nadie, además es que yo entiendo que puede haber un error, pero primero, que no me traten así porque estoy llamando por una urgencia de mi madre; segundo, si les digo que mi madre están en paliativos, que no me insistan. No les estaba mintiendo para que me mandaran a alguien, pero me seguían insistiendo en que sí lo había dicho. Lo tuve que decir hasta cinco veces".