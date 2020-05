El portavoz de la Asociación de Consumidores FACUA, Rubén Sánchez, ha asegurado en Más Vale Tarde que hay muchísimos casos de reclamaciones de clientes que no han podido disfrutar de sus vuelos que aún no han recibido una recompensa.

"Se están dando las reclamaciones, pero los abonos no se están dando en muchísimos casos. Ahora mismo hay un colapso de denuncias que no se puede tolerar", ha recriminado Sánchez, que ha asegurado que "el pasajero denuncia que no le devuelvne su dinero", sin embargo, "el Ministerio de Fomento aún no ha anunciado ninguna apertura de expediente sancionador a las compañías denunciadas por FACUA por no devolver el dinero".

"Las aerolíneas pensarán 'aquí podemos hacer lo que nos dé la gana'", ha continuado el portavoz de FACUA, que ha asegurado que sancionar o multar es importante en este sentido.

Sobre si es o no aconsejable reservar alojamientos turísticos de cara a este verano, Sánchez ha sido insistente: "En la teoría podemos contratar cualquier cosa que si nos dicen que no podemos viajar tendrán la obligación de devolvernos el dinero, la pregunta es si merece la pena lanzarnos a reclamar dinero que de antemano pensamos que vamos a tener que acabar reclamando".

"La prudencia ahora mismo debería imperar", ha explicado Sánchez, que ha asegurado que no cree que el sector turístico infle los precios este verano dada la situación.

El artículo 36 del real decreto que se aprobó para regular los servicios que no se pueden disfrutar por el estado de alarmadota al consumidor del derecho de recuperar su dinero siempre que continúe el estado de alarma, por lo que si éste finaliza probablemente no haya forma de devolver el dinero. "Es demasiado arriesgado", ha concluido Rubén Sánchez.