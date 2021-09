Las eléctricas amenazan al Gobierno tras las medidas para abaratar el coste de la luz y plantean el cierre desordenado de las centrales nucleares. Así lo han avanzado en un comunicado a través del Foro Nuclear (que aglutina a las principales eléctricas), en el que argumentan que el plan de choque del Ejecutivo las hace inviables. ¿Pero es realmente posible que se de esta situación?

El experto José María Camarero asegura que las eléctricas no pueden parar las centrales nucleares cuando ellas quieran. "El sistema tiene una serie de limitaciones, y no pueden cerrar ni las nucleares ni ninguna otra central de las que operan en España".

Explica así que el comunicado es una primera reacción es un aviso al Gobierno para decirle que las nucleares son fundamentales para mantener el suministro, ya que aportan un 25% de toda la luz que consumimos. "Saben que tienen un peso muy importante para garantizar ese suministro", ha añadido el experto.

Camarero insiste en que el cierre de estas nucleares tiene que pasar muchos trámites y permisos, por lo que no es tan fácil, porque si no se podría provocar una apagón y un colapso en el sistema, una falta de suministro.

"No se puede prescindir de ellas, y menos de un día para otro. No son centrales residuales, son parte fundamental del sistema, y sin ellas no se puede garantizar el suministro", ha enfatizado.