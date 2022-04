La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha registrado una solicitud de comparecencia del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras el empujón que ha propinado a la periodista de El Intermedio Andrea Ropero en el parlamento autonómico de Castilla y León cuando intentaba preguntar a la presidenta madrileña, como se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

En una conexión con Más Vale Tarde, la también cabeza de Más Madrid ha asegurado que "la calidad de una democracia se puede medir también en el respeto y la libertad de prensa, y hoy Ayuso y su jefe de Gabinete han puesto el listón bastante bajo".

"Lo que estaba haciendo vuestra compañera es hacer su trabajo y como habéis comprobado es en un sitio donde podía hacer su trabajo. La señora Ayuso ha ido a avalar a la extrema derecha y nos hemos encontrado con un jefe de Gabinete que en vez de eso ha hecho de matón de Gabinete. Y hay que recordar que a este señor le estamos pagando un sueldo de dinero público de 90.000 euros", ha insistido García.

"Ayuso podría pedir disculpas"

Es por ello que, a sus ojos, Miguel Ángel Rodríguez debería comparecer ante la Asamblea. "Creo que hay cierta responsabilidad, que la señora Ayuso por lo menos podía pedir disculpas por este encontronazo bastante desagradable y que el señor Miguel Ángel Rodríguez nos debería explicar cuál es su papel, dado que tiene un sueldo público y es el jefe de Gabinete de una presidenta que dentro de sus funciones está responder a la prensa, y qué es lo que ha ocurrido", ha insistido García.

Lo que su grupo parlamentario busca saber es, según ha afirmado ante las preguntas de Iñaki López y Cristina Pardo, es "en qué un jefe de gabinete puede empujar a una periodista para que no le haga unas preguntas que supongo que serán preguntas que no se le pueden hacer a una presidenta", ha ironizado García.

El empujón en el Parlamento de CyL

El empujón de Rodríguez a Ropero ha sucedido en el Parlamento de Castilla y León, en la entrada del acto de toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente autonómico en un Gobierno de coalición con Vox.

En los pasillos, Ropero ha intentando preguntar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre su asistencia al acto y la ausencia de Núñez Feijóo, el nuevo líder del PP, en el mismo. "No voy a hacer más declaraciones", le ha respondido tajante la presidenta madrileña.

Ha sido entonces cuando, tal y como se observa en el vídeo, Andrea Ropero ha querido repreguntar. Acto seguido, Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha empujado a la periodista de El Intermedio y le he recriminado que hiciera su trabajo. "Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora", le ha espetado Rodríguez. "No hace falta que me empuje", le ha respondido inmediatamente Andrea Ropero.

Un lugar autorizado para hacer preguntas

"No la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora", le ha insistido Rodríguez, que en ningún momento se ha disculpado con Andrea Ropero. "Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí. No voy a tolerar que usted me empuje", le ha seguido explicando la periodista.

Antes de marcharse, Miguel Ángel Rodríguez pide a cámara que se muestren las imágenes donde sale él empujando a la periodista: "Sáquelo, como todos los días". Nuevamente, Andrea Ropero le pide que no trate así a la prensa, mientras Rodríguez se marcha sin mirar atrás.