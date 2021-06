La actriz Anabel Alonso ya ha sido vacunada contra el coronavirus, y ha relatado su experiencia en clave de humor en Más Vale Tarde. "Estoy muy a favor de las vacunas, sea cual sea. No veía la hora en que me pincharan y me pusieran el 'chip'. Ahora tengo 'problemas' porque se me pegan cosas como clavos o la lámpara, todo se me viene encima", ha ironizado Alonso, que ha provocado la risa de Mamen Mendizábal.

No obstante, la presentadora del programa ha querido recordar que ni existe ningún 'chip' en la vacuna, ni está relacionada con el 5G ni otros bulos que se han difundido sobre las fórmulas para acabar con el coronavirus. Mendizábal sí ha preguntado a Alonso si cree que con la vacunación España está empezando a recuperar esa vida normal que tanto anhelaba: "Más que el aforo de los espectáculos, se ve en el estado de ánimo de la gente".

"Seguimos con nuestras medidas, mascarillas y tests, pero ya se respira otro ambiente. Hay más alegría, optimismo y tranquilidad en la gente", ha apuntado la actriz, que cree que "la sensación de miedo y tristeza poco a poco va desapareciendo". Y ha añadido: "Ya vemos ese horizonte, y cada vez que se inmuniza más gente, más cerca está".

Anabel Alonso también ha hablado del activo perfil que mantiene en redes sociales, con declaraciones y opiniones que no pasan desapercibidas entre muchos usuarios: "No sé si me lanzo a las polémicas o ellas se lanzan a mí porque a veces hago un comentario y no entiendo por qué se lía de tal manera". Así, ha insistido en que le gusta Twitter porque "uno puede comentar con libertad".

"Con más o menos mordacidad, ironía o sarcasmo, pero lo hago siempre desde el respeto", ha precisado Alonso, que ha matizado: "Nunca me han censurado un solo tuit ni me han suspendido la cuenta". La actriz ha concluido su intervención en Más Vale Tarde cargando contra las últimas declaraciones de Pablo Casado acerca del consumo de carne y la sostenibilidad: "Los políticos están para legislar en distintos campos".