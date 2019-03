Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista: "Violar en España sale prácticamente gratis"

POLÉMICA POR LA SENTENCIA DE 'LA MANADA'

"Es inaceptable que con la descripción de los hechos se considere que no había violencia", afirma la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, que sostiene que la sentencia a 'La Manada' demuestra que la ideología machista sigue impregnando las instituciones del Estado. "La Justicia no ha salido de la dictadura, no se ha renovado", añade.