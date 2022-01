Cristina Pardo e Iñaki López entrevistan a Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, un día después de que el ex duque de Palma y la infanta Cristina anunciaran mediante un comunicado conjunto la decisión de "interrumpir" su relación matrimonial.

Preguntado sobre este asunto, el letrado se ha mostrado extremadamente cauto y ha precisado que de momento Urdangarin no ha solicitado sus servicios como abogado porque el emitido la víspera "no es un comunicado jurídico" y "no tiene ninguna trascendencia jurídica".

"Siempre he intentado ayudar a ambos e intentará ayudar a ambos en todo lo que pueda, pero no es un tema jurídico", ha insistido el abogado. "En ningún caso voy a intervenir profesionalmente en algo que no sea beneficioso para ambos, no voy a decantarme por un lado o por otro", ha agregado.

¿Por qué se eligió hablar de interrupción de la relación matrimonial en el comunicado? El abogado afirma que esa fue la expresión "que se consensuó" y la que "se ajusta a la realidad de la situación actual": "Es una mera interrupción de la relación matrimonial, ni es un cese ni es una separación ni es un divorcio, ni tiene ninguna trascendencia jurídica".