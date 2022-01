Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha defendido las recientes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que en una entrevista concedida al medio británico 'The Guardian' aseguró que España tiene un problema con las macro-granjas y que eso lleva a producir carne de peor calidad. Unas palabras que se distorsionaron tanto desde el PP como desde el PSOE para acusar a Garzón de ir contra la ganadería española.

"Es importante pedirle al Gobierno claridad, necesita hablar con una sola voz. Las palabras de Garzón van exactamente en la misma línea de las directrices de la OMS, de la ONU, de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación)", ha declarado Errejón, que cree, por otro lado, que se trata de una premisa "de sentido común". Así, ha defendido las razones por las que la ganadería extensiva es mejor en muchos sentidos frente a la intensiva.

"Es mejor una ganadería extensiva que crea más empleo, que contamina menos y que produce carne más saludable que una ganadería intensiva de macro-granjas que produce muy poco empleo, contamina mucho y produce carne de menos calidad", ha detallado Errejón, que ha añadido: "La carne española, que es buena, y el modelo ganadero español, que es bueno, tienen que ir transitando hacia una mayor excelencia".

En este sentido, ha querido dejar claro que "esto no es un debate sobre si ganadería sí o no, o sobre si carne sí o no. Es un debate sobre cómo hacer las cosas, y preferimos un modelo que sea más sostenible con el planeta, más saludable y que genere más empleo en el medio rural". Para el líder de Más País, esto es "algo tan de perogrullo" que se ha montado "esta especie de polémica porque estamos en temporada preelectoral de cara a las elecciones de Castilla y León".

"Creo que es una polémica inventada, falsa. Hoy no hay un solo español que defienda que en lugar de un modelo de ganadería extensiva es mejor el modelo de las macro-granjas", ha denunciado Errejón, que ha señalado que esta "es una polémica que ha levantado sobre todo el PP con voluntad de manipulación". "He leído lo que dice Garzón y no tiene nada que ver con lo que luego se dice sobre sus palabras", ha dicho el dirigente, que insiste en que esta controversia viene de un "PP en campaña electoral".