El segundo acto institucional de homenaje a los sanitarios y a las víctimas del COVID se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid con la emoción de algunos de sus asistentes. Entre ellos estaba la periodista Ángeles Caballero, que perdió a su madre durante la primera ola de la pandemia.

Caballero ha asegurado que, en este acto, a diferencia del primero, ha detectado "esperanza": "Siguen pensando las ausencias y arrastrándose mucho dolor, pero hace un año y un día, en el primer funeral, no había vacuna, y aquello pesaba mucho".

"Hoy he llorado", ha reconocido la periodista, que ha explicado que hoy hace 60 años que se casaron sus padres y este acto ha sido también una forma de homenajearles.

"He utilizado más el clínex que el bolígrafo, lo reconozco", ha asimilado visiblemente emocionada: "Me reconforta el abrazo de las instituciones, de que se acuerden de los nuestros, de los que se fueron muy solos, no se fueron dándonos la mano".

En este sentido, Caballero ha asegurado entender "a quien no quiere reconocimientos y quiera justicia". "Yo sinceramente me acordaba de Lady, que es la médico de la residencia en la que estaba mi madre, que fue la que un martes 16 de marzo de 2020 fue la que me llamó para decirme que mi madre estaba muy mal. Fue la que me estaba retrasmitiendo su deterioro y fue la que no paraba de decirme que mi madre no estaba sola", ha señalado entre lágrimas.

La periodista también ha querido alagar a Araceli, la primera persona que fue vacunada en nuestro país, y que hoy ha estado presente en el acto. "Ella es la reina, es la madre y la abuela de España, porque es una superviviente. Ha sobrevivido a todas las olas y ha tenido la oportunidad de ser la primera vacunada", ha expresado.

"Me ha hecho mucha más ilusión que ver a cualquier otra autoridad presente, ella daba alegría y ligereza a un acto que nos sigue emocionando a muchos", ha zanjado la periodista.