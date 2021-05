El Comité de Bioética ha avalada la posibilidad de que los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca puedan elegir recibir el segundo pinchazo de esta misma vacuna, en vez de la de Pfizer, firmando un consentimiento informado.

Una posibilidad de elegir que genera dudas entre los ciudadanos. Preguntado acerca de qué recomendaría a una persona en esta situación, el doctor César Carballo lo tiene claro: "Que se ponga la segunda de AstraZeneca, sin dudarlo", ha afirmado en Más Vale Tarde.

"Es lo único que hay recomendado por nuestras sociedades científicas, por nuestras agencias reguladoras, es lo único que está probado en ensayos clínicos en fase III", ha defendido el facultativo, que critica que "lo que sorprende es que tengamos este debate". En este sentido, el médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal reprocha "que se pervierta la ciencia de esta forma con decisiones políticas y se quieran vestir de decisiones científicas".

"No está probado la segunda dosis de Pfizer. Nos duela lo que nos duela", ha aseverado Carballo, que sostiene que "no hay datos de seguridad". "No se puede decir, como vimos el otro día, que es seguro y es eficaz", ha agregado, en alusión a las conclusiones del estudio del Instituto de Salud Carlos III sobre la posibilidad de combinar ambas vacunas.

A juicio de Carballo, el consentimiento informado para recibir una segunda dosis de AstraZeneca "es absolutamente ridículo". "Es como si yo, médico de Urgencias, le digo a alguien que por favor elija de estos fármacos cuál quiere que le ponga y me firme además el consentimiento informado", ha aseverado.