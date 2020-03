Jordi Évole regresa este domingo con un nuevo episodio de 'Lo de Évole', esta vez con la presencia del expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, el psiquiatra Luis Rojas Marcos y David Broncano. Pero también con Julia, una mujer de 95 años que vive sola.

Todos ellos detallan al periodista cómo están viviendo el confinamiento y cuáles son sus conclusiones al respecto.

Especialmente importante, ha dicho Évole, fue la entrevista con Mujica. El expresidente uruguayo logró frenar el lenguaje bélico que inunda estos días en su entrevista con Évole. "Los humanos somos los únicos animales que nos gusta destruir por destruir nada más", insistía el político.

"Me ayudó muchísimo", ha reconocido el periodista, que ha asegurado que este nuevo método de entrevista "crea un clima que cuesta generar", ya que hay una intimidad "inmediata": "Él está solo, yo estoy solo y da la sensación de estar hablando uno con el otro, no con nadie más".

"Este tío es tan sabio que cuando acaba de hablar tienes que intentar entender lo que te ha dicho para saber si le puedes volver a preguntar", ha insistido Évole.

El periodista también ha tratado la muerte con David Broncano. "Con Broncano me esperaba una conversación de risa, pero dio un giro de 180º porque él me explicó que esta semana no se podía haber despedido de un ser querido", ha explicado Évole.

Por eso, ha dicho el periodista, "explicado por Broncano, que ahora mismo es el tío que lo peta en el humor creo que le puede ayudar a mucha gente ver cómo a este tío, que es quien es, ha tenido momentos duros esta semana, como los hemos podido tener todos". "Lo cuenta sin dramatismo y creo que eso puede servir", ha zanjado el periodista.