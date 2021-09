Roger Pinart, concejal por Junts per Catalunuya en el Ayuntamiento de Port de la Selva (Girona), lanzaba este lunes un tuit machista sobre la vestimenta de Anna Grau, diputada de Ciudadanos en el Parlament. "Cuando ya no sabes si estás en el Parlamento de Cataluña o en cualquier club de La Jonquera", escribió.

Un comentario sexista que ha generado un rechazo unánime en el plató de Más Vale Tarde, donde Cristina Pardo lo ha calificado de "bochorno". "Lo que me parece patético es pagar a los políticos con nuestro dinero para que se dediquen a estas cosas", ha sentenciado.

Por su parte, la periodista Lucía Méndez ha afirmado no entender que se mezclen los insultos machistas de Pinart con su ideología independentista. "Lo que no entiendo es que lo mezclen con el separatismo, este tío es un imbécil. Me da igual que sea separatista como si es del Rayo Vallecano", ha sentenciado.

"No creo que tenga nada que ver con la política, este señor es un hombre de Cromañón", ha agregado la periodista, que ha hecho hincapié en cómo las redes sociales proveen de un altavoz a este tipo de comentarios: "A lo mejor este señor en otro momento hubiera ido a la barra del bar, se hubiera tomado un carajillo y hubiera dicho eso. Ahora lo que hace es poner esto para que todo el mundo hable de él y todo el mundo nos enteremos", ha ilustrado.

"Las mujeres en general sufrimos ese acoso por el hecho de ser mujeres, de tener una anatomía determinada, de ir vestidas de una manera determinada... Nadie pone en cuestión a los hombres por su moralidad", ha sentenciado. En este sentido, Iñaki López ha coincidido en que "nunca se juzga a un político por su forma de vestir, o por su forma física", algo que, en cambio, "con las mujeres pasa constantemente".

Por su parte, Elisa Beni ha defendido que situaciones como esta sí tienen que ver con la ideología. "Cuando no gusta la ideología de una mujer, o su forma de pensar, no se rebaten sus ideas", ha defendido, sino que se arremete contra su físico o su forma de vestir. Algo, ha concluido, que "lo que intenta es silenciar a las mujeres del espacio público". Puedes ver el debate al respecto en el plató en el vídeo que ilustra estas líneas.