La abogada y colaboradora de Más Vale Tarde Beatriz de Vicente ha contado en el programa su dura experiencia tras contagiarse de coronavirus; una enfermedad que la llevó a pasar unos días en el Hospital Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid, centro que ha criticado duramente a la hora de contar cómo sobrevivió al virus: "Como hija de médico me gustaría decir algo desolador, que España fue un país líder en la sanidad pública, y ahora he pasado por el trauma de pasar dos días en el Zendal".

En concreto, Beatriz de Vicente ha señalado que para ella esa estancia ha sido "traumática" porque el Zendal "es una granja de pollos", una "nave industrial a cama corrida" y "sin cortinas": "Si a la pobre señora que tienes en frente le van a poner una cuña tienes que retirar la mirada por respeto para que tenga algo de intimidad". No ha sido el único problema con el que se ha encontrado la abogada durante su hospitalización en el Zendal.

"El cuarto de baño es comunal, y te levantas, si puedes, con tu bombona de oxígeno para ir al baño, aunque a lo mejor te quedas ahí", ha mencionado De Vicente, que ha matizado: "Para atender una situación de emergencia absoluta no lo dudo, pero es devastador". No obstante, ha querido añadir que en ningún caso se refiere al trato recibido por los sanitarios: "No me refiero a los profesionales, que se dejan la piel". Precisamente, sobre este tema ha debatido con el doctor César Carballo.

"El otro día estuve visitando el Zendal y es verdad que las instalaciones son claramente mejorables, pero estuve hablando con responsables", ha señalado el sanitario, que ha destacado que cuentan en este hospital con una "unidad de cuidados respiratorios con 40 pacientes", exponiendo "los mejores números de Europa ajeno a todo el ruido político". Así, Carballo ha incidido en que "los profesionales se están dejando la piel allí", donde se ha llegado a albergar "600 pacientes".

Una cifra que ha querido matizar Beatriz de Vicente: "Pero no tienen una habitación. Hubo una España en la que esos 600 pacientes tenían una habitación". Afirmación con la que ha coincidido Carballo: "Llevamos muchos años hablando de gastos sanitarios cuando tendríamos que hablar de inversión. Desgraciadamente esto es lo que tenemos: no hay médicos en primaria, la base del sistema falla y no se habla ya de rastreadores. Pero todo el personal sanitario se está dejando la piel en tener una sanidad de tipo B, porque ya no es A".