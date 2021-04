Beatriz de Vicente es abogada, criminóloga, colaboradora de Más Vale Tarde... y superviviente de la COVID-19. Porque ha desvelado en el programa que se contagió del virus y ha vivido una experiencia muy grave. "Me contagié en Cádiz, el día del fallecimiento de mi padre. El personal que vino a llevarse el cuerpo había pasado la variante británica, y probablemente no estaba el material debidamente aséptico. Allí lo cogimos la mujer de mi padre, mi hermana pequeña y yo".

Además, ha relatado que ha estado "al borde de la muerte" mientras luchaba contra la enfermedad. "Durante cinco días no respondí al tratamiento, el virus devoraba mi cuerpo y me quedé en 41 kilos. Las lesiones pulmonares iban también en aumento hasta que el quinto día se obró el milagro y 'renací'", ha explicado, añadiendo que la quisieron meter en la UCI y ella pidió más tiempo.

"El doctor me dijo 'Beatriz, mañana vas a la UCI para intubarte porque tu cuerpo no responde a los fármacos', y le dije que me diera 24 horas. Me dio 12", ha proseguido contando la abogada, que ha reconocido que esa noche se hizo "politeista": "Todavía me quedaba batalla. Yo tuve siempre una actitud muy espartana". De Vicente también ha detallado cómo le afectaron los esteroides "porque lo que te salvan la vida son los corticoides".

La criminóloga ha señalado que después del "chutazo" hay unas secuelas que van desde la psicosis hasta la depresión: "A mí me dio por la hiperactividad, lo que me faltaba". Una recuperación que ha celebrado también el doctor César Carballo, que ha felicitado a Beatriz de Vicente por haber salido "tan bien": "Tal y como se la ve, ha recuperado una vida normal y es verdad que es muy duro".