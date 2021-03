Emilio Aragón ha recibido la notica de la muerte de Quique San Francisco a raíz de una llamada del equipo de Más Vale Tarde. "Me he quedado frío, me he tenido que sentar al recibir la noticia. Hay personas que piensas que no nos van a dejar nunca", ha explicado en el programa.

Ambos se conocieron trabajando en el Club de la Comedia, y Aragón asegura que no conoce a nadie que se llevara mal con Quique: "Era capaz de convencerte con cualquier idea loca suya, era un hombre absolutamente libre".

Emilio Aragón, quien también ha contado una anécdota que vivió con el humorista cuando actuaban juntos en el teatro, ha contado que va a homenajear al artista como a él le gustaría: "Con sus amigos abriendo una botella de cerveza y brindando por él, con música, cantando bebiendo y entre amigos". "No nos quedará más remedio que poner música de la buena abrir unas cuantas cervezas y brindar por Quique".