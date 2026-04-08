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Caso mascarillas

El enfado de Ramoncín tras oír a Jésica y Claudia Montes en el juicio a Ábalos: "Sería cómico si no fuera patético"

Ramoncín expresa su enfado ante la "catadura moral" de Ábalos y Koldo, juzgados por el 'caso mascarillas': "Esto va más allá de dos chorizos. Es el dinero de todos usado en estas cosas".

Ramoncín estalla tras oír a Jésica y Claudia Montes en el juicio a Ábalos: "Sería cómico si no fuera patético"

Hoy tenía lugar la segunda sesión del juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el 'caso mascarillas'. En ella ha declarado Claudia Montes, otra amiga del exministro que también acabó contratada en una empresa pública.

En su declaración, Montes aseguraba que no tenía constancia de que fuera un enchufe y que, en su jornada laboral, visitaba la biblioteca de Oviedo para leer libros sobre trenes.

"Sería cómico si no fuese patético", comenta Ramoncín visiblemente enfadado con la "catadura moral de estos ciudadanos": "Un señor soltando dinero que no es suyo, utilizando un cargo importantísimo en el Gobierno y su partido para estas cosas...", prosigue el músico.

Para Ramoncín, este caso "va un poquito más allá" de "dos chorizos": "Es el dinero del cajón, el dinero de todos usado en estas cosas", sentencia.

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