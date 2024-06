Más Vale Tarde ha estado con los agentes de las aduanas en los momentos de acción cuando encuentran equipajes sospechosos por llevar sustancias, productos o alimentos que no pueden cruzar el control fronterizo. Durante esta grabación, se ha podido observar cómo la Guardia Civil de la Unidad Fiscal y de Fronteras de Madrid ha incautado varios kilos de pescados y mariscos frescos y vísceras de pescado a una mujer procedente de China en el Aeropuertos de Barajas.

"Señora, fuera de la aduana por favor", se escucha a un guardia civil decirle a la pasajera procedente de la capital china Pekín. Durante la confiscación, la mujer interviene en reiteradas ocasiones para impedir que los agentes sigan mirando, provocando el enfado de estos, que le piden que no intervenga.

"Habrá que ver si habla español o no quiere hablar español", dice el policía al ver la actitud de la mujer. Lo primero que sacan los agentes son "vísceras de pescado": "Esto no se puede llevar". Y después saca pescado fresco, algo que no se puede llevar porque solo está permitido el seco. En ese momento, la pasajera intenta sacar de su equipaje el resto de bolsas y el agente le advierte: "Déjeme a mí".

"Esto no puede pasar", insiste el agente y vuelve a señalar que "habla español seguro, pero hay un momento en el que no quiere hablarlo". "No toque nada", advierte enfadado el agente al encontrar pastillas. "Esto hay que retirarlo", dice y saca alitas de pato. "Como vuelva a tocarlo, se va usted con una denuncia", le vuelve a alertar el guardia civil.