La familia de Rosa Montenegro acogía a Igor Chumak cada verano tras el accidente de Chernóbil. Al igual que miles de niños, viajaba a España cada año para huir del horror que vivía en su país tras el accidente nuclear.

Ahora se ha unido a las milicias ucranianas para frenar la ofensiva de las tropas rusas en Kiev. Justo antes de estallar la guerra, Rosa le pidió que él y su hermana viajaran a España, pero él decidió quedarse en su país.

Más Vale Tarde ha logrado que puedan verse a través de una videollamada. Un reencuentro muy emotivo que puedes ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.

"Estoy fuerte gracias a ti, que me llamas, que me escribes, que rezas por mí; eso me ayuda mucho", le ha dicho Igor a Rosa, que ha querido poner en valor "la fortaleza y el corazón de oro" que tiene el joven. "Lo que está haciendo lo hace por los demás, no por él", ha agregado.