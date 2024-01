Polémicas declaraciones de un alcalde italiano, que ha asegurado que "un hombre normal ve el bonito culo de una mujer e intenta tocarlo. Luego, si lo consigue, se la tira y, si no, vuelve a casa". "Me gustaría saber si este señor ya era así cuando lo votaron sus convecinos", comenta Elisa Beni, que señala que "lo que me parece realmente relevante es que sigue habiendo hombres que lo ven así".

"Lo que te hace humano y civilizado es que por mucho que tú veas un culo que te gusta no ir a tocarlo", apunta por su parte Ramoncín, que responde rotundo al alcalde: "Cuando ve a una persona enfrente, hombre, mujer o lo que sea, no hace cosas sin permiso".

"Hoy en día esto no pasaría aquí", explica Juande Colmenero, a lo que Beni añade que "la sociedad italiana es un poco diferente, si uno ve la televisión sigue teniendo una cosificación de las mujeres que aquí creo que ya hemos superado": "Están un poco por detrás", sentencia.