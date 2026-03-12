Pedro Rodríguez destaca que "Irán está demostrando más planificación que la administración Trump en esta guerra"

El profesor de Relaciones Internacionales señala que el comunicado del ayatolá Mojtaba Jamenei, "nos dice que la asamblea de expertos ha funcionado, que hay un mecanismo de sucesión que ha funcionado".

El ayatolá Mojtaba Jamenei ha enviado un comunicado que ha sido leído en una televisión iraní con una imagen fija del ayatolá. En el mismo, ha hablado sobre venganza, seguir adelante con la guerra y, además, que se va a mantener cerrado el estrecho de Ormuz. "Parece que el régimen de Irán ha tomado bien la medida a las potencias occidentales que le han atacado y sabe dónde hacer daño", señala Iñaki López.

Pedro Rodríguez indica que "el régimen de los ayatolás está demostrando más planificación, planteamientos a futuro y previsiones que la administración Trump en esta guerra". El profesor de Relaciones Internacionales señala que la aparición del líder supremo, aunque sea a través de un comunicado, "nos dice que la asamblea de expertos ha funcionado, que hay un mecanismo de sucesión que ha funcionado".

"Irán sigue combatiendo", indica, "y la continuidad del régimen, en términos de órdenes militares, comandantes sobre el terreno para actuar de forma autónoma, es evidente". "La clave es que Irán lleva años preparándose para que el régimen siga subsistiendo sin que se vea al nuevo ayatolá supremo", añade.

Rodríguez afirma que ha habido un esfuerzo "de preparar órdenes, listas de objetivos, a dónde nos vamos, qué hacemos, quién... digamos que unos preparativos que ahora están dando sus frutos", concluye.

