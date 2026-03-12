Ahora

Oriente Medio

Pedro Rodríguez destaca que "Irán está demostrando más planificación que la administración Trump en esta guerra"

El profesor de Relaciones Internacionales señala que el comunicado del ayatolá Mojtaba Jamenei, "nos dice que la asamblea de expertos ha funcionado, que hay un mecanismo de sucesión que ha funcionado".

El profesor de Relaciones Internacionales señala que el comunicado del ayatolá Mojtaba Jamenei, "nos dice que la asamblea de expertos ha funcionado, que hay un mecanismo de sucesión que ha funcionado".

El ayatolá Mojtaba Jamenei ha enviado un comunicado que ha sido leído en una televisión iraní con una imagen fija del ayatolá. En el mismo, ha hablado sobre venganza, seguir adelante con la guerra y, además, que se va a mantener cerrado el estrecho de Ormuz. "Parece que el régimen de Irán ha tomado bien la medida a las potencias occidentales que le han atacado y sabe dónde hacer daño", señala Iñaki López.

Pedro Rodríguez indica que "el régimen de los ayatolás está demostrando más planificación, planteamientos a futuro y previsiones que la administración Trump en esta guerra". El profesor de Relaciones Internacionales señala que la aparición del líder supremo, aunque sea a través de un comunicado, "nos dice que la asamblea de expertos ha funcionado, que hay un mecanismo de sucesión que ha funcionado".

"Irán sigue combatiendo", indica, "y la continuidad del régimen, en términos de órdenes militares, comandantes sobre el terreno para actuar de forma autónoma, es evidente". "La clave es que Irán lleva años preparándose para que el régimen siga subsistiendo sin que se vea al nuevo ayatolá supremo", añade.

Rodríguez afirma que ha habido un esfuerzo "de preparar órdenes, listas de objetivos, a dónde nos vamos, qué hacemos, quién... digamos que unos preparativos que ahora están dando sus frutos", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | El nuevo líder supremo iraní pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz y clama venganza: "Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires"
  2. El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques en Ormuz
  3. El Supremo ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás
  4. La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
  5. Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció
  6. Morrissey cancela su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir: "Le dejó en estado catatónico"