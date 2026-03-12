Al menos seis soldados franceses heridos en un ataque con drones en una base militar en Irak

Los detalles Los soldados de Francia participaban en un entrenamiento antiterrorista colaborando con los iraquíes, en la zona de Makhmour, en Irak.

Seis soldados franceses resultaron heridos en un ataque con dron contra una base conjunta peshmerga-francesa en Makhmour, Irak. El gobernador de Erbil, Omed Koshnaw, informó del incidente, que luego fue confirmado por las autoridades francesas. Los soldados participaban en maniobras antiterroristas junto a aliados iraquíes cuando ocurrió la explosión, resultando en heridas de diversa consideración. Todos fueron trasladados de inmediato al centro médico más cercano, según un comunicado del Ejército de Francia. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el estado de los heridos.

Al menos seis soldados franceses han resultado heridos en un ataque perpetrado por un dron contra una base conjunta peshmerga-francesa en la zona de Makhmour, en Irak. Así lo ha avanzado el gobernador de Erbil, Omed Koshnaw, en un comunicado. Poco después ha sido confirmado por las autoridades francesas.

Los soldados heridos estaban participando en unas maniobras de entrenamiento antiterrorista en colaboración con los aliados iraquíes. Fue en ese momento cuando se produjo la explosión y resultaron heridos de diferente consideración. Concretamente, se dedicaban a trabajos de formación en la lucha contra el terrorismo en la base francesa. Según la televisión francesa 'LCI', los soldados estaban en la base para enseñar a las fuerzas kurdas de Irak en tácticas contra el terrorismo.

Los seis han sido trasladados de inmediato al centro médico más cercano, tal y como ha explicado el Ejército de Francia en un comunicado. Por el momento, no han dado más detalles.

Además, en dicha base no solo hay presencia de tropas francesas. También hay soldados de origen italiano.

Hay que recordar que en las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a Irán. Grupos que ya han generado alguna ofensiva en la zona y en los últimos días.

Según datos recogidos por la cadena 'Rudaw', al menos cinco personas han muerto y otras 24 han resultado heridas a causa de ataques de este tipo en el Kurdistán iraquí desde que el pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e interesdes de Washington en países del golfo Pérsico.

