¿Es eficaz apuntarse a la Lista Robinson para no recibir llamadas spam? Bea de Vicente afirma que sí, aunque con un 'pero'

En este vídeo, Bea de Vicente explica qué puede hacer el consumidor frente a las llamadas spam, hasta que en unos meses entre en vigor la nueva ley de Servicios de Atención a la Clientela.

Además de la enmienda que aumenta las indemnizaciones por retraso en Renfe, también salía adelante una nueva ley que protege al consumidor ante las llamadas spam y que entrará en vigor a partir del primer semestre de 2026.

Pero ¿qué se puede hacer hoy frente a estas llamadas comerciales invasivas? Beatriz de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que existe la famosa Lista Robinson, una herramienta que según ella "es eficaz".

Eso sí, la abogada apunta que "tarda entre dos y tres meses en tener una efectividad total", si bien pasado este tiempo "la tiene".

También es posible denunciar este tipo de llamadas. En este sentido, Bea cuenta que la Agencia de Protección de Datos "mete unos puros" que pueden llegar hasta el 4% del volumen de lo que gana la empresa. Además de esto, afirma que incluso se puede denunciar por la vía penal.

